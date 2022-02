O que diz o TSE sobre a briga pelo comando do PTB

O Radar tem noticiado nas últimas semanas o racha interno no PTB entre Graciela Nienov e o grupo político ligado a Roberto Jefferson. Esta coluna pediu ao TSE uma explicação sobre quem, de fato, tem a posse das senhas que dão acesso ao partido no sistema da Justiça Eleitoral.

O tribunal explicou que a posse das senhas está com Nienov, atual presidente em exercício do partido, mas indicou, contudo, que há um pedido, ainda pendente de aprovação pelo órgão, de registro de uma nova composição do diretório nacional da legenda, no qual o deputado estadual Marcos Vinícius Neskau (RJ), ex-cunhado de Jefferson, é apontado como o novo presidente.

Neskau foi eleito em 11 de fevereiro em uma votação convocada pela executiva nacional do PTB para derrubar Graciela, que assumiu o posto mais alto no partido com a prisão de Jefferson em agosto do ano passado. No início deste ano ela caiu em desgraça com o cacique e a guerra começou. A dirigente entrou na justiça para se manter no cargo. Seus adversários dizem que só não assumiram de fato por questões burocráticas em relação à formalização da troca de comando da legenda no sistema do TSE.

A novela, ao que parece, ainda está longe do fim.

Leia a resposta do TSE ao Radar:

De acordo com o Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), responsável pelas informações referentes a órgãos de direção de partidos políticos, de seus integrantes e delegados, a senhora Graciela Nienov consta atualmente como presidente do PTB desde 18 de novembro de 2020.

Na Petição nº 0600042-25.2022.6.00.0000, juntada ao 2021.00.000010465-5, SEI ela requereu, à Presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a renovação das senhas de acesso e alteração do e-mail cadastrado nos sistemas SGIP, no Sistema de Filiação Partidária (FILIA) e no Sistema de Prestação de Contas Partidárias (SPCA). O pedido foi deferido, e a decisão da Petição pode ser acessada pelo PJe.

É importante ressaltar, no entanto, que tramita no TSE, (SEI nº 2021.00.000010465-5), ainda pendente de decisão, pedido de anotação da nova composição do órgão de direção nacional do PTB, no qual consta a substituição de Graciela Nienov por Marcus Vinícius de Vasconcelos Ferreira como Presidente Nacional do PTB.