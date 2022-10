O que diz Moraes sobre restrição a armas e celular no dia da votação

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

2 out 2022, 15h31

Alexandre de Moraes disse que a população assimilou bem as novas restrições impostas pelo TSE sobre o uso de celular na cabine de votação e sobre o porte de arma neste domingo eleitoral.

Durante coletiva de imprensa na sede do TSE em Brasília neste domingo, o chefe da Justiça Eleitoral afirmou que houve “pouquíssimas intercorrências perto do que alguns estavam prevendo” para o dia do pleito.

Segundo Moraes, os eleitores estão respeitando a regra de deixar o celular com um mesário antes de acessar o local de votação. Ele também afirmou que não houve ocorrências relativas a pessoas armadas pelo país.

De acordo com o magistrado, os CACs, que são os colecionadores e atiradores, “entenderam muito bem” a regra que proibiu que pessoas circulem com armas ou munições pelas ruas do país neste domingo. Como se sabe, o governo de Jair Bolsonaro criou novas regras que permitem o porte de arma para CACs em situações específicas, como quando estiverem a caminho da prática de tiro. Como domingo de eleição é feriado, explicou Moraes, não há a necessidade de colecionadores andarem armados.

“Os próprios CACs entenderam muito bem isso. Sentiram que a importância da segurança, a importância da democracia, justificava essa medida”, disse. O ministro disse que é impossível que não haja nenhuma intercorrência nas eleições de um país com as dimensões continentais do Brasil.

“Uma eleição harmoniosa como estamos vendo neste domingo não significa uma eleição sem intercorrências. São pouquíssimas intercorrências perto do que alguns estavam prevendo. Eu reitero aqui, é importante repetir, a maturidade da sociedade brasileira de todos os lados ideológicos com absoluta tranquilidade na democracia e na Justiça Eleitoral”, disse.