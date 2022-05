O que diz Lula sobre o risco de ser vaiado por bolsonaristas na campanha

Lula tem recebido críticas de dentro e de fora do PT de que sua pré-campanha fala para convertidos e não amplia o diálogo para além da bolha progressista.

Na manhã desta quarta-feira, durante entrevista à rádio CBN de Campinas, o ex-presidente afirmou, contudo, que pretende dialogar com “todos os setores da sociedade”, inclusive os bolsonaristas que vaiam adversários do presidente pelo país a fora.

O radialista lembrou do episódio na semana passada em que Ciro Gomes (PDT) recebeu vaias de eleitores de Jair Bolsonaro (PL) na Agrishow, no interior de São Paulo. “Como conseguir conversar com esse público?”, questionou o jornalista.

O petista disse que está “calejado” para esse tipo de situação, que a chegada de Geraldo Alckmin (PSB) na chapa tem a função justamente de ampliar o escopo do diálogo e que “não tem lugar proibido de fazer campanha”.

“Eu vou conversar não apenas com quem já vota em mim. Eu quero conversar com todos os setores da sociedade. Nesse aspecto, o Alckmin também ajuda a conversar com setores que antes estavam afastados do PT. Não tem problema.”, disse ele, que seguiu.

“Eu já fiz campanha em tantos lugares adversos, em tantos lugares desse país, que não tem lugar proibido pra fazer campanha. A única coisa que tenho que respeitar é que tem outros candidatos na disputa e em alguns lugares podem ter eleitores desses outros candidatos que poderão não gostar da nossa visita. Mas isso faz parte da política. Eu estou realmente calejado para tratar dessas adversidades.”