O que diz Lula sobre a chance de Bolsonaro vencer a eleição

No jantar que teve com aliados de diferentes partidos na casa de Eunício Oliveira, Lula ouviu conselhos dos senadores para que priorize, em seus discursos, temas como o tormento da inflação, a volta da fome e o drama do desemprego, problemas reais do país associados ao governo de Jair Bolsonaro.

“Lula passa muito tempo cercado por Gleisi e a Janja. Tá apaixonado, a gente sabe, mas é preciso parar de falar desses temas que não estão na ordem do dia da população”, diz um dos senadores presentes lembrando a fala do petista sobre aborto e contra a prosperidade da classe média.

O petista concordou. Avalia que a pauta de costumes é o “jogo do Bolsonaro”. Sobre o presidente, aliás, o petista foi direto e até mais humilde do que o habitual. “É um erro achar que o Bolsonaro está morto”, disse.

Apesar do discurso cauteloso, Lula andou prometendo criar ministérios, num sinal de que já está com a cabeça na montagem do governo. Precisa vencer a eleição antes.