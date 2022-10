O que diz Leite sobre recomendação do PT para ‘voto crítico’ no tucano

Atualizado em 24 out 2022, 19h46 - Publicado em 24 out 2022, 19h42

Por Ramiro Brites Atualizado em 24 out 2022, 19h46 - Publicado em 24 out 2022, 19h42

O candidato à reeleição no governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, agradeceu nesta segunda a recomendação do PT para seus apoiadores votarem no tucano no próximo domingo. O candidato petista, Edegar Pretto, ficou a cerca de 2.400 votos do segundo turno.

Logo após o pleito, Pretto queria trocar a aliança com Eduardo Leite, pelo apoio do tucano a Lula. Leite se manteve neutro na disputa nacional e, a seis dias das eleições, os petistas deram o braço a torcer. O objetivo é evitar a eleição do ex-ministro de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, candidato mais votado em 2 de outubro.

“As diferenças programáticas e ideológicas entre a nossa candidatura e o campo representado pelo PT continuam existindo. Portanto, não se trata de adesão ao eventual governo e, nem mesmo, de qualquer acordo para que o partido venha a fazer parte da base partidária na Assembleia. Entendemos e respeitamos essa posição”, disse Leite em carta.

“A premissa que nos une, todos nós por todos nós, é a de que a defesa da democracia, da liberdade de manifestação e da convivência respeitosa devem ser maiores do que desacordos programáticos e ideológicos”, acrescentou o candidato à reeleição.

No comunicado, o ex-governador diz que vai manter a responsabilidade fiscal e seguir com as reformas iniciadas no primeiro mandato. Segundo Eduardo Leite, se reeleito, o governo poderá dar mais atenção a pautas sociais como o combate à fome e à pobreza.

