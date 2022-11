O que diz Guilherme Boulos sobre virar ministro das Cidades

Cotado para comandar o Ministério das Cidades no governo Lula, o deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP) desconversou nesta quarta-feira sobre as chances de assumir a pasta. Ele chegou há pouco ao QG da transição em Brasília, no Centro Cultural Banco do Brasil, para participar da primeira reunião do grupo técnico das Cidades, que tem outros dez integrantes.

“A prerrogativa de definição e de indicação de ministros é única e exclusivamente do presidente Lula, que teve mais de 60 milhões de votos do povo brasileiro para isso. A equipe de transição tem um papel de fazer o diagnóstico dos retrocessos que a gente teve nesses quatro anos de governo, tem o papel de definir o que de medidas infralegais, decretos, portarias, que possam e devam ser revogadas, e naturalmente de pensar medidas emergenciais para o primeiro ano de governo, o que passa pelo diálogo também com orçamento, com o Congresso Nacional”, comentou Boulos, que foi o candidato mais votado para a Câmara dos Deputados em São Paulo, com mais de 1 milhão de votos.

Questionado sobre o que é necessário para retomar a construção de casas e os programas habitacionais, ele defendeu que é preciso, antes de tudo, recuperar o orçamento da habitação popular.

“O governo Bolsonaro zerou o orçamento, acabou com o ‘Minha Casa, Minha Vida’, que foi o melhor e maior programa de habitação que nós tivemos no Brasil. Então é preciso ter orçamento pra construção de casas populares. Hoje a gente vive um drama em todas as grandes cidades brasileiras do aumento da população em situação de rua. Isso se resolve com política pública. Agora, ao mesmo tempo, e esse é o que nós vamos travar é no grupo de Cidades da transição, também é preciso pensar habitação integrada com direito à cidade, com mobilidade urbana, com redução das distâncias entre local de moradia e local de trabalho, com infraestrutura urbana, equipamentos públicos de saúde, educação, cultura. Esse debate também vai ser feito na nossa equipe”, afirmou o líder do MTST.

