O que diz Bolsonaro sobre sumiço de indigenista e jornalista na Amazônia

O presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou nesta terça-feira o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista do The Guardian Dom Phillips na Amazônia. Ambos estão sem dar notícias desde o último domingo, ao saírem da comunidade São Rafael com destino a Atalaia do Norte, no Vale do Javari — extremo oeste do Amazonas.

Em entrevista à jornalista Débora Bergamasco, do SBT, Bolsonaro afirmou que as Forças Armadas estão empenhadas na busca pela dupla e disse que duas pessoas suspeitas de envolvimento no caso já foram detidas.

“No próprio domingo à tarde começaram as buscas. O que nós sabemos é que, no meio do caminho, teriam se encontrado com duas pessoas, que já estão detidas pela Polícia Federal, e estão sendo investigadas (…) Realmente, duas pessoas apenas num barco, numa região daquela, completamente selvagem, é uma aventura que não é recomendável que se faça, né?”, afirmou.

Bolsonaro disse, ainda, avaliar que Dom e Bruno possam ter sido executados ou sofrido algum acidente. “Tudo pode acontecer (…) A gente espera e pede a Deus que sejam encontrados brevemente”.