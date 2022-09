O que Braga Netto foi fazer no RS nesta reta final de campanha

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, o general Walter Braga Netto está no Rio Grande do Sul nesta quinta para uma série de agendas de campanha ao lado de aliados, enquanto o presidente está no Rio de Janeiro se preparando para o debate da TV Globo.

O ex-ministro da Defesa e da Casa Civil foi ao estado para passar por Porto Alegre, São Leopoldo, Gravataí e Gramado.

Ele já participou de um ato em um Centro de Tradições Gaúchos ao lado do candidato do PL ao governo, o ex-ministro Onyx Lorenzoni, e, à noite, estará em Gramado com o vice-presidente Hamilton Mourão, que tenta uma vaga no Senado.

Os dois generais irão para um evento batizado de “Gramado Verde Amarelo”, que espera reunir cerca de 1.000 bolsonaristas. Nesta sexta, Braga Netto deve seguir para o Rio de Janeiro.

