O que Bolsonaro vai fazer no Suriname e na Guiana

Em sua primeira viagem internacional em 2022, o presidente Jair Bolsonaro embarca na quinta-feira da semana que vem, dia 20, rumo a Paramaribo, capital do Suriname. A previsão é que o brasileiro participe de uma reunião bilateral com o anfitrião, Chan Santokhi, e com o presidente da Guiana, Irfaan Ali. Os dois país fazem fronteira com o Norte do Brasil.

Ainda no dia 20, Bolsonaro deverá ter um encontro bilateral com o presidente surinamês. Depois de passar a noite em Paramaribo, a previsão é que o presidente viaje para a capital da Guiana, Georgetown.

Trata-se de uma agenda de integração regional, de cunho econômico e político. Segundo autoridades da área de relações exteriores do governo ouvidas pelo Radar, os dois países descobriram na costa deles várias jazidas de gás e petróleo, o que possibilita a integração energética com o Brasil e a construção de um gasoduto na região. E ainda a venda de serviços e equipamentos para exploração, graças a expertise brasileira.

O Itamaraty também está revendo acordos econômicos com os países vizinhos, do qual se compra prioritariamente arroz. No caso da Guiana, o plano de construção de um porto de águas profundas que vai permitir o escoamento para o mar do Caribe também poderia beneficiar o Brasil.

A pauta da viagem também deve envolver a questão de segurança e defesa na região da fronteira com o Brasil (com os Estados de Roraima, Pará e Amapá).

A ideia do presidente é levar representantes dos Ministérios da Infraestrutura e de Minas e Energia, da Eletrobras, da Petrobras e da Apex Brasil .