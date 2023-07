O que Bolsonaro espera de Mauro Cid na CPMI nesta terça

Aliados de Jair Bolsonaro, que irão acompanhar o depoimento de Mauro Cid na CPMI do 8 de janeiro nesta terça, dizem que o ex-presidente espera que o ex-auxiliar mantenha, diante de deputados e senadores, a tese de que atuava, enquanto ajudante de ordens, como um “filtro” de todas as ideias e planos radicais de golpismo que chegavam ao Planalto. Logo, livrando o ex-presidente de eventuais envolvimentos nos planos aloprados encontrados com Cid pela Polícia Federal.

Na tese criada para afastar Bolsonaro de eventuais responsabilidades por estimular o 8 de janeiro e pelo plano de golpe encontrado no celular de Cid — como revelou VEJA –, o tenente-coronel seria o único integrante do gabinete presidencial a ter contato com as teorias golpistas no fim de 2022.

Bolsonaro já disse que ouvia planos e pedidos de golpe como “desabafo” de alguns aliados, mas nunca admitiu envolvimento ou conhecimento de algum plano concreto para violar o regime democrático no país. O plano, como se sabe, existia estava materializado num roteiro encontrado pela PF com Cid. Nesta terça, ele poderá explicar essa parte da história.

