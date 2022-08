O que aconteceu com o rosto de Ciro Gomes em plena campanha

Quem acompanhou as agendas públicas de Ciro Gomes nesta quarta reparou que o lado direito da face presidenciável do PDT estava vermelha e levemente inchada. Também era possível observar um machucado na testa do lado esquerdo.

Segundo a equipe de campanha, o motivo foi uma reação provocada pelo procedimento dermatológico de retirada de uma pinta no rosto.

Nesta quinta-feira, Ciro estará em Salvador em agendas de campanha com a sua vice, a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos. A escolha da advogada que fez carreira no serviço público soteropolitano é estratégica dado que a Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do país e o PDT já tem uma aliança com o governador ACM Neto, a quem Ciro chama de “amigo”.