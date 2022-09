O que a Shopee espera do mercado brasileiro no Dia das Crianças

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Usuários do aplicativo da Shopee no Brasil responderam a um questionário sobre as intenções de consumo para o Dia das Crianças. A menos de 20 dias da data, 78% dos clientes ainda não escolheram o que vão comprar, mas já sabem quanto querem gastar. Os brasileiros estão dispostos a desembolsar, em média, 176 reais.

A pesquisa mostrou que 72% dos clientes têm a pretensão de consumir por plataformas de comércio eletrônico. Para Felipe Piringer, responsável pelo marketing da Shopee, o levantamento mostra que o comércio eletrônico já faz parte da rotina dos consumidores brasileiros.

“As pessoas buscam por descontos e outros benefícios para economizar, além de praticidade e conveniência”, avaliou.

Quanto aos fatores que impactam a decisão de compra, 65% dos consumidores informaram que preços acessíveis e com custo-benefício são fatores fundamentais na escolha do presente, seguido por facilidade de comprar e encontrar o produto (12%), ser o presente que a pessoa deseja (11%) e ser algo diferente com efeito surpresa (10%). A amostragem da pesquisa foi de 950 clientes.

De acordo com levantamento da agência de SEO, Conversion, a Shopee foi o site de compras digitais mais acessado entre os brasileiro no ano passado. A plataforma teve cerca de 120 milhões de acessos por mês, 45 milhões a mais que a segunda colocada, Mercado Livre.

