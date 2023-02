O que a ministra do Turismo de Lula vai fazer em Madri

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, viajará a Madri em março para uma reunião na sede da Organização Mundial do Turismo, instituição ligada à ONU com sede na capital espanhola.

A intenção é discutir formas de ampliar o fluxo de turistas estrangeiros ao Brasil, que hoje gira em torno de 3 milhões de visitantes por ano. A ministra se reunirá com o presidente da OMT, Zurab Pololikashvili.

Há negociações em curso, desde 2020, para que o país receba o primeiro escritório da entidade internacional nas Américas. No fim de 2021, o então ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Gilson Machado, comemorou o anúncio de Pololikashvili de que o Brasil teria a representação da OMT, mas a iniciativa ainda não saiu do papel.