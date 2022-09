O que a Globo vai fazer com o candidato que faltar ao debate no dia 29

A Globo realizou nesta terça uma reunião com os representantes das campanhas de todos os sete presidenciáveis que irão participar do debate no dia 29 nos estúdios da emissora.

Na conversa desta tarde, além de definir ordens de perguntas por meio de sorteio, a emissora passou a cada candidato as regras do programa. No ponto em que tratou de possíveis faltas, a emissora foi clara:

“Se algum candidato convidado faltar ao debate, o seu lugar permanecerá vazio com uma placa que o identifique pelo nome. Na vez em que, pelo sorteio, faria a pergunta, seu lugar será mostrado com mais destaque e o mediador lembrará que ele não compareceu ao debate”, diz a emissora.

Na parte em que os candidatos perguntarão diretamente ao oponente, a emissora também fez um alerta por civilidade: “Em nenhuma hipótese, a pergunta ou o comentário poderá conter ofensas pessoais ao candidato ausente. Se isto ocorrer, sua palavra será cortada imediatamente”.

Lula e Bolsonaro já alimentaram no curso da campanha a possibilidade de faltar a debates, principalmente depois do desempenho de ambos no programa da Band. Faz bem a Globo em cobrar o compromisso dos postulantes ao Planalto no evento.

Cada candidato poderá levar aos estúdios da Globo oito assessores. Dentro do local do debate, porém, apenas dois poderão seguir com cada presidenciável. A emissora também tomou o cuidado de evitar firulas dos postulantes no ar: “Durante o debate, os candidatos não poderão usar qualquer roupa ou adereço que traga qualquer tipo de propaganda ou número de urna (incluindo bottons, pins e/ou adesivos), assim como não poderão exibir para as câmeras qualquer tipo de documento, panfleto, impresso ou texto, ainda que manuscrito”.

