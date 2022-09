O próximo ‘olho no olho’ de Lula e Bolsonaro em Brasília

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula já têm data e local para voltarem a se encontrar em Brasília. Será na próxima segunda, 17h, na posse da ministra Rosa Weber como presidente do STF.

Além de Bolsonaro e do petista, a ministra chamou para a cerimônia todos os presidenciáveis. Como o Radar já mostrou, serão 350 convidados dentro do plenário da Corte. O evento terá, no total, 1.300 convidados, sendo que a grande parte irá acompanhar a transferência de cargo de Luiz Fux para Rosa em telões instalados nos salões da Corte.

Foram convidados os chefes de poder, presidentes dos tribunais superiores e seus integrantes, além de parlamentares do Congresso.