O provocativo recado da Amazônia ao bilionário Jeff Bezos

Durante a abertura da reunião anual do GCF Task Force, um dos principais eventos ambientais do mundo, realizado em Manaus, o governador do Amazonas, Wilson Lima, provocou o bilionário Jeff Bezos, dono da Amazon, a se juntar às iniciativas de preservação da Amazônia investindo na região.

O pedido faz parte da campanha Real Amazon, que pretende fazer com que o mundo conheça a Amazônia. Em um vídeo exibido no evento, o governador provoca Bezos lembrando que a empresa dele, que em julho de 2021 anunciou faturamento de 113 bilhões de dólares, utiliza o nome da floresta, sem que, até o momento, tenha destinado investimentos concretos para o desenvolvimento sustentável da floresta.