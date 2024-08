O primeiro legado profissionalizante da COP30 no Pará

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Sede da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em 2025, o Pará de Helder Barbalho acaba de formar a primeira turma do programa “Capacita COP30”. São 1.600 pessoas que realizaram formações em 76 cursos profissionalizantes — nas áreas de turismo, gastronomia, infraestrutura e segurança do trabalho — para o evento.

A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas vai acontecer em novembro do ano que vem, em Belém.

Os profissionais vão receber os certificados de conclusão no dia 13 de agosto em uma cerimônia no Hangar Centro de Convenções.

“Até a COP o Governo do Pará deve formar 18.000 alunos, de forma gratuita, garantindo novas oportunidades de emprego e renda para a população”, diz o governador Helder Barbalho.