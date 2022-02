O primeiro grande desafio do novo presidente da OAB

Empossado no começo do mês como o novo presidente nacional da OAB, Beto Simonetti enfrenta nesta quarta-feira o seu primeiro grande desafio no cargo. O advogado vai ao STJ acompanhar pessoalmente o julgamento em que a Ordem pede ao tribunal que aplique as regras definidas no novo Código de Processo Civil para o cálculo de honorários advocatícios.

Se o pleito vingar, a remuneração dos advogados será proporcional aos valores das causas e não fixados de forma igual, independentemente da quantia em questão.

Poucas horas depois de tomar posse, no dia 1º, Simonetti participou da sessão de abertura do ano judiciário no STJ e aproveitou o seu discurso para abordar a questão sobre os honorários.