O primeiro dilema de Zanin no STF

Com a prestigiada posse do ministro Cristiano Zanin nesta quinta, o sistema eletrônico do STF já começou a despachar processos ao gabinete do novo magistrado.

Até 18h desta quinta, Zanin recebeu 10 novos processos, distribuídos para ele mesmo. Além disso, ele recebeu 364 processos mais 220 recursos do ex-ministro Ricardo Lewandowski. Total do acervo: 594.

Um deles pode representar o primeiro dilema de Zanin na transição da advocacia para a magistratura. Ele virou relator de uma disputa que envolve a Prefeitura de Maceió, comandada por JHC, e o Governo do Estado de Alagoas, chefiado por Paulo Dantas.

O caso discute o destino da outorga de mais de 1 bilhão de reais do serviço de saneamento na região metropolitana da capital alagoana.

Enquanto advogado, Zanin teve o governador alagoano como cliente em outro processo no Supremo, da relatoria do ministro Roberto Barroso, que envolve acusações de corrupção. Com a ida de Zanin para o STF, quem toca a defesa de Dantas no caso é a mulher do ministro, Valeska Martins.

