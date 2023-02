O primeiro dia de trabalho de Michelle no gabinete de Brasília

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro vai inaugurar nesta quarta o seu gabinete na sede do PL em Brasília.

No comando da secretaria de mulheres da sigla, Michelle vai coordenar uma reunião com 12 deputadas para delimitar sua atuação na organização da oposição ao governo Lula.

A ideia do partido é elaborar um roteiro de viagens para a ex-primeira-dama pelo país. Ela passou os últimos dias estudando a estrutura do partido e falando com lideranças nos estados. Na conversa com as parlamentares, Michelle pretende detalhar o que será esse trabalho.