O primeiro dia de Rosa Weber no comando do STF

Depois de uma posse marcante nesta segunda, a nova presidente do STF, ministra Rosa Weber, deve ter um primeiro dia de trabalho de organização de gestão na Corte.

A ministra enfrentou uma verdadeira maratona no grande dia de chegada ao comando do tribunal. Ela terminou de apertar as mãos dos convidados que participaram da cerimônia no Supremo pouco depois de 22h.

Se alongou os festejos depois, com familiares, é um mistério, mas a agenda desta terça mostra que a ministra irá dedicar seu primeiro dia a concluir a transição, tomando pé da situação do tribunal e realizando reuniões internas com as equipes de diferentes setores.