O primeiro ‘concerto de Funk’ do Theatro Municipal do Rio

Presente em todos os dias no palco do Rock in Rio, o maestro Éder Paolozzi é um dos maiores nomes da renovação da música clássica no Brasil. Regente titular da Nova Orquestra e da Funk Orquestra, Éder participou de turnês pelo Brasil, do RIR/2019 e do RIR/Lisboa em 2019 e 2022 com ambos os conjuntos.

Em outubro, à frente da Funk Orquestra, ele vai subir no palco do Theatro Municipal do Rio, realizando o primeiro concerto de Funk no espaço. Em novembro estará com a Nova Orquestra no Rock The Mountain, um dos principais festivais de música brasileira, na região Serrana do Rio, apresentando uma homenagem à banda Los Hermanos. O maestro vai estar à frente do Prudential Concerts nos meses de outubro e novembro.

Paolozzi estudou regência em Milão no prestigiado Conservatório Giuseppe Verdi, e violino, no Trinity Laban Conservatory of Music and Dance, em Londres. No Brasil estudou regência com Isaac Karabtchevsky. Em 2014 ganhou prêmio no Festival Música Riva na Itália e foi convidado a reger a Orquestra Sinfônica da Armênia, em Yerevan.