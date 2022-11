O primeiro compromisso de Lula no retorno a Brasília

Em Brasília desde a noite deste domingo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva terá seu primeiro compromisso neste retorno à capital federal às 11h30 desta segunda-feira, uma reunião com seu vice, Geraldo Alckmin, coordenador do gabinete de transição. O encontro vai acontecer no Centro Cultural Banco do Brasil, sede da equipe do futuro governo Lula.

Até o momento, a assessoria da transição não divulgou o resto da agenda do presidente eleito, que deve permanecer em Brasília até a próxima sexta-feira, segundo informou na semana passada a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann.

Lula retornou à cidade depois de mais de duas semanas fora para desembaraçar algumas prioridades do começo de sua gestão e temas centrais da transição de governo, em curso desde o início do mês. Na semana passada, ele se recuperou de uma cirurgia na laringe para retirada de lesões nas cordas vocais, realizada no último dia 20 no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Na anterior, ele havia se ausentado da transição para viajar à COP-27, no Egito, e a Portugal.

Em sua nova passagem por Brasília, Lula deve conversar com lideranças partidárias e os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sobretudo a respeito da tramitação da PEC da Transição, medida para abrir espaço fiscal que garanta o pagamento do Bolsa Família. Ainda não há consenso a respeito do texto e o ponto que mais demanda pacificação é o período em que o benefício ficará de fora do teto de gastos. As possibilidades tratadas são de um, dois ou quatro anos.

Além de Lula reforçar e reorganizar a articulação política da transição, aliados do petista esperam que se avance em alguns pontos no desenho dos ministérios, principalmente a equipe econômica. Nos últimos dias, o nome do ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação Fernando Haddad ganhou força para assumir o Ministério da Fazenda, enquanto Pérsio Arida vem sendo cogitado ao Planejamento – o que ele refuta, por ora.

Outra frente que deve ganhar a atenção do presidente eleito em sua passagem por Brasília é a definição das equipes de transição em áreas estratégicas e sensíveis, como Defesa, Inteligência Estratégica e Centro de Governo. Com a presença de Lula, há expectativa de que os nomes que integrarão os grupos sejam anunciados no começo da semana.

A equipe que ficará responsável pelos assuntos de Defesa é tratada com cuidado por ser a responsável por interlocução com as Forças Armadas, das quais o atual presidente, Jair Bolsonaro, se aproximou durante o mandato. Um dos nomes que trabalham na articulação deste ponto é o senador Jaques Wagner, ex-ministro da Defesa que tem bom trânsito entre os militares.