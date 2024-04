O presente de R$ 256 milhões de Lula para o Exército

VEJA Mercado - sexta, 26 de abril

Discurso de Lula defendendo juros menores é correto, diz Nelson Marconi

VEJA Mercado em Vídeo desta sexta-feira recebeu o economista e professor da FGV Nelson Marconi. Entre outros assuntos, ele disse que inflação brasileira abre margem para cortes de juros mais agressivos, apesar de cenário americano, e comentou sobre a empolgação do mercado com a Petrobras de Lula. O programa também tratou da estreia da revista VEJA NEGÓCIOS com o redator-chefe de VEJA José Roberto Caetano.