O “presentão” que Lula deu a Eduardo Leite no RS

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula não sabe, mas deu um presentão a Eduardo Leite ao colocar Paulo Pimenta na função de líder no socorro ao Rio Grande do Sul. A oposição, que infernizava o governador, agora só bate em Pimenta.

Um parlamentar bolsonarista até enviou emissários ao governador para avisar sobre a mudança de postura. Entre bater em Leite ou no emissário de Lula, melhor ficar com o petista.

Auxiliares de Lula no Planalto não falarão em público, mas já admitem que a indicação de Pimenta foi um erro. Ao adotar a decisão, Lula passou a mensagem para todo o país de que preferia terceirizar a liderança nacional na crise a assumir seu papel no front.

Diferentes aliados políticos do petista já disseram que o próprio presidente deveria ter mudado o gabinete para o Sul. Lula, no entanto, prefere ficar em Brasília, onde organiza mais sete viagens internacionais até o fim do ano.