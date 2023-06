O pleito dos auditores fiscais ao ministro da Agricultura

Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro recebeu nesta semana representates do sindicato dos auditores fiscais federais agropecuários.

O presidente do Anffa Sindical, Janus Pablo, foi conversar com o ministro sobre a necessidade de reativar o Fundo Federal Agropecuário, criado na década de 60.

Desde os anos 2000, ele deixou de ser considerado na elaboração do orçamento da pasta. Para a carreira, a volta do fundo ajudaria no financiamento das ações de defesa agropecuária, que poderia vir, por exemplo, da arrecadação de taxas para registro de produtos e empresas com fins de produção e comércio.

Fávaro se mostrou sensível ao tema, principalmente no contexto do controle da gripe aviária, e de outras doenças e pragas.

