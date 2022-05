O plano do STF para esfriar a briga de Bolsonaro e Moraes

Relator do recurso de Jair Bolsonaro na ação contra Alexandre de Moraes, Dias Toffoli deve levar o caso para o plenário virtual do STF, onde os ministros julgam os temas de modo eletrônicos, apenas publicando os votos no sistema da Corte.

A estratégia, segundo um interlocutor de Toffoli, tem o objetivo de não dar plateia para um eventual julgamento presencial do tema no plenário da Corte. O plano, para dar certo, precisa contar com a colaboração dos colegas de Toffoli. Se um ministro resolver pedir o julgamento presencial, já era.