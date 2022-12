O plano do STF para conter ataques do bolsonarismo golpista

O STF entrará em recesso no dia 19. Como se sabe, os ministros têm como última e simbólica missão do ano terminar o julgamento do orçamento secreto.

Se o clima é tranquilo entre os magistrados, o mesmo não pode ser dito no setor de segurança da Corte. O batalhão da polícia judiciária ficará de prontidão total até a posse de Lula.

O esquema montado pelo tribunal para passar pelos sensíveis dias de transição de governo, com o petista recebendo a faixa na rampa do Planalto, será semelhante ao do 7 de setembro, quando bolsonaristas ameaçaram novamente invadir a Esplanada com atos golpistas.