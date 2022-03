O plano do setor de supermercados para erradicar a fome no Brasil

A Associação Brasileira de Supermercados volta a se reunir com parceiros e fornecedores e apresenta nesta quinta-feira, 24, o diagnóstico do Mapa da Fome e Desperdícios de Alimento no Brasil.

Para Rodrigo Segurado, vice-presidente de Ativos Setoriais da entidade, a missão das grandes redes vai além de levar o alimento para a população. “Vamos trabalhar para erradicar a fome no país de forma definitiva, esse é o objetivo”, diz.

O evento desta quinta é um dos desdobramentos do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, realizado no ano passado. O setor definiu cinco pautas principais de ação, sendo elas: a redução de custos e do desperdício de alimentos, o combate à fome e o fomento ao consumo consciente e à ampliação do nível de conhecimento da cadeia em torno da sustentabilidade.

Três encontros foram agendados para que as discussões tivessem efeito — essa é a segunda de um total de três reuniões. Ao término deste ciclo, a Abras publicará um relatório com apoio da KPMG, Rede Brasil do Pacto Global e do Programa Mundial de Alimentos do Centro de Excelência Contra a Fome Brasil.