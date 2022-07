O plano de Rodrigo Garcia em SP para conquistar eleitorado da capital

A pouco mais de 70 dias das eleições, o governador de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB) tem indicado qual deve ser uma de suas estratégias de campanha.

Candidato mais ‘desconhecido’ entre a população do estado — o que oscila entre sorte e revés –, o tucano está de olho no eleitorado da capital — que concentra cerca de um em cada quatro paulistas.

Nas últimas eleições, em 2018, o PSDB não arrematou a capital — Márcio França (PSB), então candidato ao governo, teve cerca de 3,4 milhões de votos na cidade, enquanto João Doria (PSDB) teve 2,4 milhões — diferença expressiva.

Garcia, que tem conduzido o “Governo na Área” — ação na qual visita cidades do estado a cada semana –, deverá intensificar os encontros de programa semelhante, mas no âmbito local. O chamado “Governo nos Bairros”, como o nome já diz, vai percorrer diferentes regiões da populosa capital paulista.

“O governo do estado na cidade de São Paulo tem uma participação muito grande na segurança pública, na educação, na saúde, na mobilidade urbana (…) Todas essas são áreas prioritárias nas quais vamos prestar contas para a sociedade do que o estado está fazendo dentro da cidade”, afirmou o tucano na última semana.

As agendas têm o apoio do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que acompanha o trabalho de prestação de contas do governo nos bairros e apresenta os programas conjuntos entre governo e prefeitura, diz Garcia.

As últimas pesquisas eleitorais para o Palácio dos Bandeirantes mostram o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) em primeiro, na casa dos 34%; Tarcísio de Freitas (Republicanos), com cerca de 20%, e Garcia tecnicamente empatado — na margem de erro — com o ex-ministro, com 16%.