O plano de Pacheco para salvar o piso da enfermagem

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, elegeu como prioridade do esforço concentrado desta semana a aprovação de projetos de lei que poderão viabilizar o pagamento do piso salarial dos enfermeiros.

O piso — 4.750 reais para enfermeiros, 3.325 reais para técnicos de enfermagem e 2.375 reais para auxiliares de enfermagem e parteiras — foi sancionado em agosto.

No início do mês, o ministro Luís Roberto Barroso suspendeu — a decisão foi referendada pelo STF — o piso e deu 60 dias para que o governo federal, estados, Distrito Federal e entidades do setor informem o impacto financeiro da medida, se a implantação envolve riscos de demissões e se pode afetar qualidade dos serviços prestados.

Os projetos de lei defendidos por Pacheco tratam de diferentes formas de obtenção de recursos para viabilizar o piso. Um deles, por exemplo, permite que estados e municípios possam realocar recursos originalmente recebidos para o combate da Covid-19 para outros programas na área da saúde.

Outro texto reabre por 120 dias o prazo de adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária. Conhecido como programa de repatriação de recursos, o regime foi criado em 2016 e, até o ano seguinte, trouxe de volta ao Brasil cerca de 179 bilhões de reais.

Há ainda um projeto que cria o Regime Especial de Atualização Patrimonial. O objetivo é permitir a atualização de valores e a correção de dados de bens móveis e imóveis de propriedade de pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil, com a consequente aplicação de alíquota especial do Imposto de Renda sobre o acréscimo patrimonial e a exclusão de penalidades decorrentes da omissão objeto de correção.

O Senado ainda avalia uma proposta que prevê o pagamento de um auxílio financeiro pela União para as santas casas e hospitais filantrópicos sem fins lucrativos. O benefício é estimado em 3,34 bilhões de reais.

Senadores também defendem a utilização de emendas parlamentares para o custeio do setor de saúde nessa questão do piso.