O plano de Lula para enfrentar ‘oposição organizada’ no Congresso

Atualizado em 31 out 2022, 09h04 - Publicado em 31 out 2022, 09h01

Lula venceu as eleições no domingo por uma margem apertada de votos. Aliados próximos do novo presidente exaltam a vitória, mas reconhecem que a margem para erros será apertada nesses próximos quatro anos.

Lula terá uma oposição representativa no Parlamento, formada por ex-ministros de Jair Bolsonaro e figuras com muito poder de mobilização na sociedade, caso de Damares Alves, Sergio Moro, Ricardo Salles, Eduardo e Flávio Bolsonaro, entre outros.

“A oposição saiu quase tão forte das urnas quanto Lula. Num país de 215 milhões de pessoas, vencemos a eleição por dois milhões de votos. É o suficiente para legitimar a reconstrução do país que começa, mas sabemos que não há espaço para erros do passado”, diz um aliado de Lula.

O petista, logo após vencer a eleição, fez um discurso de união, dizendo que “é hora de baixar as armas” e acabar com o ódio entre as famílias, buscando acabar com a fome e resgatar milhões de brasileiros da pobreza.

Lula já deu sinais de que não pretende fazer “um governo requentado”. Escolherá novos quadros da esquerda e do centro democrático que se uniu nesta eleição em torno do seu projeto eleitoral. No papel, o governo petista tem o objetivo de acabar com a divisão no país, “governando para todos” e melhorando a vida dos mais fragilizados pelas seguidas crises ocorridas nos últimos anos.

É cedo para dizer que Lula manterá esse equilíbrio de discurso para dialogar com os outros 58 milhões de eleitores de Bolsonaro. O petista terá de sustentar com gestos concretos o palavrório do domingo sobre união e pacificação, seja na montagem da equipe, seja no anúncio das primeiras propostas.

Há problemas concretos no país contra os quais não há polarização — a pobreza, a inflação, a precariedade dos empregos, o desmonte na saúde e na educação… O petista seguirá um bom caminho se focar nessas pautas e não cair na armadilha das discussões ideológicas que certamente serão estimuladas pelo bolsonarismo no Parlamento.

Lula, segundo seus aliados, sabe que, para seguir viva, a oposição bolsonarista que nasce precisará investir na divisão da sociedade. “Lula sabe onde está pisando. A conjuntura é muito difícil. Em 2003, a gente vinha de uma sequência de vitórias. Era um time embalado. Hoje, Lula sabe que o isolamento conduziria a um fracasso. vai se apoiar fortemente nessa frente ampla e na comunidade internacional”, diz Flávio Dino, senador eleito pelo Maranhão.