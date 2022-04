O plano de Lula para diminuir o preço da gasolina se voltar à presidência

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em entrevista na manhã desta sexta, o ex-presidente Lula (PT) prometeu que, caso seja eleito, colocará em prática ações para diminuir o preço da gasolina e afirmou que criará alternativas ao atual preço de paridade internacional da Petrobras.

Criado em 2016, durante o governo Temer, o PPI é vinculado ao sistema internacional de preços e, por isso, a variação do dólar e do barril de petróleo têm impacto direto no cálculo dos combustíveis da estatal.

“Tenho usado a palavra ‘abrasileirar’ os preços do combustível, o preço de gás (…) O preço não precisa ser um preço de paridade de importação. O preço pode ser em função da nossa realidade, e é isso que vamos fazer. Pode se preparar que você vai encher o tanque do seu carro com o preço da gasolina em real, em função da nossa realidade. Nós já provamos que isso é possível”, disse Lula à Rádio Jornal de Pernambuco.