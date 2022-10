O plano de Helder Barbalho para garantir a vitória de Lula

Atualizado em 6 out 2022, 18h41 - Publicado em 7 out 2022, 11h01

Reeleito governador do Pará no primeiro turno, Helder Barbalho saiu da conversa com Lula, nesta semana, em São Paulo, determinado a buscar o eleitor que não foi votar no último domingo.

“O objetivo agora é garantir que o povo vote. Vamos reduzir a abstenção e evitar que o povo se desmobilize”, diz Barbalho.

Além dos votos de Simone Tebet e de Ciro Gomes que poderão migrar para o petista, as “ovelhas desgarradas” do primeiro turnos são o grande ativo eleitoral em disputa com Jair Bolsonaro.