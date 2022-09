O plano de Alckmin para aumentar a competitividade dos supermercados

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O candidato a vice-presidente na chapa de Lula, Geraldo Alckmin, se encontrou nesta terça em São Paulo com o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Galassi. O pessebista escutou as demandas do setor e esboçou à mão um plano econômico para aumentar a produtividade e gerar empregos.

Reforma tributária, custo de capital, educação de qualidade, infraestrutura, desburocratização, inovação, pesquisa e acordos internacionais foram as principais medidas apontadas por Alckmin.

A partir de um pedido de Galassi, Alckmin se comprometeu a reestruturar o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Jair Bolsonaro e Ciro Gomes também afirmaram que atenderiam à demanda do setor.