O “plano A” de Bolsonaro para a eleição de 2026 para o Planalto

Se Jair Bolsonaro não puder disputar o Palácio do Planalto em 2026 — ele ainda acredita —, o plano “A” do capitão para substitui-lo é… Flávio Bolsonaro.

Em tempo: o ex-presidente foi declarado inelegível pelo TSE no ano passado. E o mandato de oito anos do seu filho “01” no Senado acaba no início de 2027.