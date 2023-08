O peso (nada positivo) de Bolsonaro na campanha de Ricardo Nunes

VEJA Mercado

Petrobras tem queda no lucro e paga menos dividendos a acionistas

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta sexta-feira, 4. No cenário externo, os investidores aguardam pela divulgação dos números de emprego nos Estados Unidos que podem dar pistas sobre a temperatura da economia norte-americana. No Brasil, o Ibovespa fechou em queda e o dólar comercial subiu 2% depois do Copom cortar a taxa Selic em 2%. Petrobras e Bradesco divulgam seus resultados trimestrais. Diego Gimenes entrevista Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE).