O peso na corrida eleitoral do discurso de Bolsonaro na ONU

Jair Bolsonaro usou a tribuna da ONU para fazer um discurso de campanha. Nada novo no caminho. A fala do presidente mirou o eleitorado envergonhado, que pode votar nele, mas ainda declina diante do seu comportamento radical.

A falta de credibilidade das falas de Bolsonaro é o que enfraquece a tentativa do presidente de lucrar com a exposição nas Nações Unidas. Para ficar num exemplo, ele exaltou a vacinação, mas até hoje não se vacinou e atuou para dificultar o acesso do país ao imunizante. Se o país é hoje uma referência nessa área, como ele diz com orgulho, foi porque os brasileiros, inclusive os bolsonaristas, ignoraram o discurso presidencial contra a ciência.

O discurso de Bolsonaro descolado da prática enfraquece a jogada eleitoral. A campanha do presidente espera que o eleitor que rejeita Lula compre o país pintado por Bolsonaro na tribuna da ONU e escolha lembrar do tom moderado da fala a resgatar o personagem da vida real, visto no palanque de 7 de Setembro gritando “imbrochável, imbrochável, imbrochável”.

Bolsonaro leu o discurso, não improvisou e seguiu, com isso, a estratégia de seus marqueteiros. Deu instrumentos para seus aliados pedirem votos nas bases citando o tom estadista dele na ONU. Olhando por esse lado, saiu ganhando por ter o palanque que nem Lula nem Ciro Gomes ou Simone Tebet terão. Se dará voto, no entanto, é outra história.