O périplo de Cristiano Zanin pelos gabinetes do Senado

Com a sabatina marcada para o próximo dia 21, Cristiano Zanin, indicado por Lula ao STF, percorre nesta terça-feira os corredores do Senado em conversa com parlamentares que ainda não tiveram contato com ele nas diferentes “sabatinas informais” já realizadas pelo mundo político com o advogado.

No início da tarde, Zanin deve conversar com senadores do Podemos como Oriovisto Guimarães. O escolhido de Lula conseguiu apoios importantes na bancada menos próxima do atual governo, mas ainda enfrenta divergências pessoais em alguns gabinetes.