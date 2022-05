O pedido do PSB que o PT rejeitou

Após a pressão do PL para retirar o deputado Marcelo Ramos do posto de primeiro vice-presidente da Câmara por conta da sua saída da legenda de Jair Bolsonaro, outra integrante da Mesa Diretora da Casa virou alvo de um partido.

Segunda secretária da Câmara, a deputada Marília Arraes saiu em março do PT rumo ao Solidariedade para disputar o Governo de Pernambuco — contra a chapa do PSB em aliança com os petistas no estado.

Mirando o exemplo do PL, o PSB fez chegar ao PT que gostaria de ver Marília fora da posição de destaque na Câmara, o que poderia ocorrer se o partido pedisse a vaga para a qual ela foi eleita no começo do ano passado, regimentalmente reservada às legendas.

Vale lembrar, inclusive, que Marília se lançou na vaga do PT, desafiando a bancada do partido, contra o candidato da sigla, João Daniel. E venceu, irritando a cúpula petista.

Mas, apesar da vontade do PSB em Pernambuco, o PT optou pela política de boa convivência com sua ex-filiada. Marília vai continuar sentada onde está.