O papel do Brasil no debate internacional sobre hidrogênio verde

Numa conferência nesta semana, na França, o Brasil foi escolhido para liderar um grupo de trabalho do Comitê Internacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica que irá atuar para certificar a produção de hidrogênio verde. A iniciativa brasileira foi apresentada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.

“Este é um passo importante para nos posicionar na vanguarda desse novo mercado. Certamente, seremos um dos maiores exportadores do insumo no mundo, atuando como uma peça fundamental para acelerar a transição energética do planeta”, diz Rui Altieri, presidente do Conselho de Administração da associação.

Considerado o combustível do futuro, o hidrogênio verde aparece com potencial para prospectar negócios no Brasil. A CCEE estima criar oportunidades de investimentos da ordem de 200 bilhões de dólares ao longo de 20 anos no país. O mercado doméstico representa a maior parcela desse novo segmento, impulsionado pelos setores de transporte e siderurgia.

O encontro ocorreu nessa segunda-feira e contou com a participação de representantes de 91 países, em Paris. As demais comitivas vão escolher os respectivos líderes até o fim de setembro.