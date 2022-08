O papel de Rodrigo Pacheco na campanha de Alexandre Kalil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A turma de Alexandre Kalil andou cobrando Rodrigo Pacheco por não fazer campanha em Minas Gerais. O chefe do Senado lembrou que abriu as portas de 600 prefeituras mineiras ao candidato do PSD.

Aliados de Pacheco dizem que, como chefe do Senado, ele recebeu muitos prefeitos para conversas em que organizou o ambiente para que o candidato ao governo mineiro pudesse realizar agendas nesses municípios.