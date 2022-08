O papel de Ricardo Lewandowski na gestão de Moraes no TSE

Vice-presidente do TSE e amigo de Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski tem sido procurado por interlocutores do STF para atuar como pacificador na Justiça Eleitoral, caso a gestão do futuro chefe da Corte compre brigas demais com Jair Bolsonaro.

Se Moraes de fato decidir guerrear com o bolsonarismo — ele teria uma leva de decisões judiciais para liberar na chegada ao TSE –, o ministro será uma espécie de “amortecedor” das crises que virão.

Moraes e Lewandowski vão assumir seus cargos no TSE no próximo dia 16.