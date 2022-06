O papel de Braga Netto no QG de campanha de Bolsonaro

Discretamente, Walter Braga Netto tem ampliado sua participação no QG de campanha de Jair Bolsonaro. Como assessor especial de Jair Bolsonaro, o general tem se mantido na sombra para não ser torpedeado por outros nomes que tentam ocupar o posto de vice do presidente na eleição. Quando for confirmado, porém, a lógica é que Braga Netto saia dos bastidores.

Por ora, ele está acompanhando as viagens e as principais audiências de Bolsonaro no Planalto e, fora do expediente, tem ajudado Flávio Bolsonaro com o planejamento e a definição das temáticas principais do plano de governo do presidente para a reeleição. Por ter sido interventor federal, chefe da Casa Civil e ministro da Defesa, o general tem autoridade para contribuir nessa área.