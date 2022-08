O papel de André Janones na campanha de Lula, segundo o petista

Entrevista pela Rádio Super, de Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira, o ex-presidente Lula exaltou a participação do deputado federal mineiro André Janones (Avante) na sua campanha e disse que ele é “uma pessoa muito intuitiva, um menino muito ágil, muito esperto”. O petista disse que o parlamentar é especialista nas redes sociais e tem um jeito de trabalhar, de falar, e de abordar os assuntos que contribuem com sua equipe.

Na semana passada, Janones deu um puxão de orelha na campanha de Lula, cobrando que a esquerda sente no “chão da fábrica” pra conversar com os operários, em uma analogia com as redes sociais. O deputado do Avante abdicou da própria candidatura para apoiar o candidato do PT e desde então já fez algumas “lives” com o ex-presidente, como para garantir que o Auxílio Brasil continuará sendo de 600 reais no seu governo.

Lula lembrou, no entanto, que o aliado é, primeiro, candidato a deputado federal, e terá que trabalhar pra se releger. E disse que ele pode contribuir para a campanha não apenas pedindo voto para a ele, mas “tentando fazer as denúncias que têm que ser feitas, contra o custo de vida, contra o aumento do preço da carne, do óleo, do feijão, do arroz”.

“E eu acho que o Janones será um grande contribuinte, será um grande parceiro e eu tô muito feliz com a participação do Janones na minha campanha. Tanto a nível nacional quanto no estado de Minas Gerais”, comentou.

Ainda de acordo com o ex-presidente, o mineiro vai fazer parte da coordenação da campanha, porque ele representa um partido político. Assim, participará das principais decisões que serão tomadas no colegiado que envolve todos os dez partidos políticos que integram a aliança em torno dele.

“Então, obviamente que o Janones pode, com a sabedoria que ele tem de utilizar a rede social, nos ajudar a orientar essa gente, para que essa gente possa ficar de cabeça levantada e não se deixar ficar reprimida, com depressão. Não. Nós temos que levantar a cabeça e lutar, porque o nosso grande desafio é a reconstrução do Brasil a partir do dia 1º de janeiro de 2023. É reconstruir”, concluiu.