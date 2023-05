O otimismo dos operadores logísticos com o Dia das Mães

Pesquisa da Associação Brasileira dos Operadores Logísticos mostra que os empresários do setor estão otimistas com o desempenho do setor neste Dia das Mães, no próximo fim de semana.

As empresas estimam um crescimento — puxado pelo comércio eletrônico — de 40% na movimentação de produtos na data, considerada um dos maiores eventos sazonais do comércio. Os principais presentes adquiridos nesse período costumam ser cosméticos, chocolates, itens de vestuário, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e aparelhos celulares.

Vale destacar que atualmente o segmento de cosméticos é atendido por 65% dos operadores logísticos, seguido pelo de alimentos processados (61%) e eletroeletrônicos (60%), conforme os dados do último estudo com o perfil da atividade no país desenvolvido pela ABOL junto ao Instituto ILOS de Logística.

“Com a aceleração da transformação digital gerada pela pandemia, os operadores logísticos passaram a estar ainda mais preparados para datas sazonais e de alta demanda, como o Dia das Mães. A pesquisa mostra que o setor está evoluindo cada vez mais, acompanhando os anseios do novo consumidor”, diz Marcella Cunha, diretora executiva da ABOL.

