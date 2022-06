O otimismo do setor de aço no Brasil

O setor de aço no Brasil prevê um segundo semestre com crescimento de 2,5% em vendas internas do produto e um aumento de até 2,2% na produção (valor muito parecido ao crescimento mundial o apresentado pela World Steel Association: 2,2%). Os dados são do Instituto do Aço Brasil. Já o Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda) estima que as vendas cresçam 3%.

Outros números preveem um aumento de 1,5% das exportações, enquanto as importações devem passar por uma queda de 12%. “Em março deste ano, a produção de aço bruto já aumentou 10,1%, as vendas internas cresceram 20,2% e o consumo aparente aumentou 14,7% em relação a fevereiro”, indica o gerente de marketing da Açovisa Giovani Marques da Costa.

Ainda segundo o gerente, em janeiro deste ano era possível perceber uma retomada do crescimento na produção nacional de aço e nas vendas internas. A produção brasileira de aço bruto foi de 2,9 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de 10,5% quando comparado ao apurado em dezembro de 2021. E as vendas internas de 2022 cresceram 1,6% em relação a dezembro de 2021.

“O consumo aparente de produtos siderúrgicos em janeiro foi de 1,7 milhão de toneladas, 0,6% maior do que em dezembro de 2021. Podemos dizer que no final do ano passado o mercado produtor já apresentava um excesso de capacidade de 518 milhões de toneladas”, diz Costa.