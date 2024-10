O otimismo de Simone Tebet sobre o sucesso do pacote fiscal do governo

Com quem conversa em reuniões no ministério, a ministra Simone Tebet tem revelado otimismo sobre o sucesso do pacote fiscal do governo. Ela diz, nessas conversas, que o presidente Lula entendeu que a situação é urgente.

Desenvolvimentista, o petista foi convencido por um argumento chave, de que todos esses “urgentes ajustes” discutidos agora são para vingar na economia em 2026, produzindo reflexos positivos para o governo num ano vital para a reeleição dele.

“A água está quase no nariz, não dá para esperar mais”, tem dito a ministra do Planejamento e Orçamento, nessas reuniões.

Simone e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aliás, estão 100% alinhados na construção do pacote fiscal do governo.

Continua após a publicidade

Uma pesquisa do governo levada a Lula mostra que as entregas de obras não impactarão a eleição. O que vai definir 2026 será juro baixo e o fiscal em dia.