O otimismo de aliados de Juscelino Filho sobre a eventual denúncia da PGR

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Aliados de Juscelino Filho dizem que ele não sairá do governo. A tal denúncia na PGR, que Lula citou há quase três semanas como fator para demissão do ministro das Comunicações, deve demorar — se sair.

Investigado por suspeitas de desvio de emendas parlamentares para obras no interior do Maranhão, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, foi indiciado no dia 12 de junho pela Polícia Federal pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

O caso envolve repasses para Vitorino Freire, cidade comandada pela irmã do ministro Luanna Rezende.