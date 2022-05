Veja o vídeo do ‘olho no olho’ de Bolsonaro e Alexandre de Moraes

Jair Bolsonaro encontrou há pouco, numa cerimônia do TST em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes. O olho no olho com o ministro do Supremo foi civilizado, como mostram as imagens do evento.

Bolsonaro, quando não está na presença de Moraes, costuma atacar os atos do ministro que é relator de investigações contra o bolsonarismo, incluindo o próprio presidente.

Só nesta semana, Bolsonaro foi ao STF pedir que o ministro fosse investigado por abuso de autoridade. Como teve o pleito rejeitado, acionou a PGR para que ela investigue Moraes — coisa que Augusto Aras já avisou que não fará.

